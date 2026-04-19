Olay, Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki esnaflar arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma başladı. Gerginliğin tırmanması üzerine taraflar birbirlerine silah, bıçak, sopa ve taşlarla saldırdı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı arbedenin ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 GÖZALTI, GENİŞ ÇAPLI İNCELEME

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, kavganın çıkış nedenini belirlemek amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.