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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy ilçesinde ticari hayatın emektar isimlerinden olan ve bölgede uzun yıllardır sürdürdüğü esnaflığıyla tanınan Bayram Akyıldız vefat etti.

İlçenin sosyal ve ekonomik hayatında derin izler bırakan, dürüstlüğü ve cana yakın kişiliğiyle bilinen Akyıldız’ın acı haberi, başta ailesi olmak üzere tüm Gölköy halkını ve esnaf camiasını hüzne boğdu.

MERKEZ CAMİSİ’NDE CENAZE MERASİMİ DÜZENLENDİ

Hayatını kaybeden emektar esnaf Bayram Akyıldız için Gölköy Merkez Camii'nde kapsamlı bir cenaze töreni gerçekleştirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; ilçe protokolü, esnaf odası temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Akyıldız’ın yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazında helallik alınırken cami avlusunda duygu dolu anlar yaşandı.

Dualarla Çatak Mahallesi’ne Defnedildi

Kılınan cenaze namazının ardından Bayram Akyıldız’ın naaşı, omuzlar eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Merhum, doğup büyüdüğü yer olan Gölköy Çatak Mahallesi Kabristanlığı'na getirilerek dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

AİLE YAKINLARI, DEFİN İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TAZİYELERİ KABUL ETTİ.

Uzun yıllar ilçeye hizmet eden ve geniş bir kesim tarafından "Yıldız" lakabıyla ve sevgisiyle anılan Bayram Akyıldız’ın vefatı, Gölköy'de büyük bir boşluk bıraktı.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm Gölköy halkına başsağlığı dileriz.