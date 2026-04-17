Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026'nın ilk 3 ayında kurulan şirket sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttığını duyurdu.

TOBB, Mart 2026 dönemine ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistik verilerini paylaştı. Buna göre; 2026 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,3 artış gösterirken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 1,2 azalış kaydetti.

Mart 2026’da bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında önemli bir değişiklik olmazken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 36,3 azalış kaydetti. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde ise 4,2 düşüş gösterdi. Kapanan şirket sayısı yüzde 6,4 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 38,4 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 45,6 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 11,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 22,1 azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 13,5 azaldı. Kapanan şirket sayısı yüzde 11,6 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,2, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 5,2 azaldı.