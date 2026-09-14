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Kaynak: ANKA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ahilik Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetler ve düşen alım gücünün esnaf ve işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

Gürer, AVM ve zincir marketlerin küçük esnaf üzerindeki baskıyı artırdığını, düşen alım gücü nedeniyle satışların gerilediğini ifade etti. Buna karşın kira, enerji, personel, nakliye, vergi ve finansman maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çekti.

7 AYDA 16 BİN 654 ŞİRKET KAPANDI

Gürer, ekonomik koşulların işletmeler üzerindeki baskısının giderek arttığını belirterek, 2026 yılının ilk yedi ayında 16 bin 654 şirketin kapandığını söyledi.

Gürer, kapanan şirketlerin 13 bin 414'ünün limited, 2 bin 738'inin anonim şirket, 484'ünün kooperatif, 16'sının kolektif ve 2'sinin komandit şirket olduğunu belirtti.

KOBİ'LERİN KREDİ BORCU 7,3 TRİLYON LİRAYI AŞTI

KOBİ'lerin kredi borçları nedeniyle de ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden Gürer, toplam KOBİ niteliğindeki müşteri sayısının 5 milyon 203 bin 414 olduğunu kaydetti.

Bu işletmelerin 4 milyon 213 bin 335'inin mikro, 716 bin 192'sinin küçük, 273 bin 887'sinin ise orta büyüklükteki işletme niteliğinde olduğunu belirten Gürer, toplam KOBİ kredilerinin 7 trilyon 308 milyar 561 milyon lira seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Gürer, kredi borçlanmasında geri ödemede sorun oluşmasının KOBİ'ler için önemli sıkıntılara neden olduğunu belirterek, işletmelerin üretimde ve faaliyette kalmak için mücadele verdiğini ifade etti.

BAĞ-KUR'lular için 9 bin olan prim gün şartının 7 bin 200'e indirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, seçim döneminde verilen sözün yerine getirilmesini istedi. Gürer ayrıca esnafın sosyal güvenlik, vergi, kredi, kira, enerji ve diğer maliyetlerinin Meclis'te araştırılması amacıyla Meclis Araştırması Önergesi sunduğunu açıkladı.

Esnafın ayakta kalmasının istihdam, üretim, vergi gelirleri ve yerel ekonomi açısından önemli olduğunu belirten Gürer, özellikle küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarına acil çözüm bulunması çağrısı yaptı.