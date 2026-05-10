Türk futbolunun ve Eskişehirspor’un sembol isimlerinden, "efsane" kadronun unutulmaz futbolcusu ve teknik direktörü Nihat Atacan, düzenlenen hüzünlü bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Siyah-kırmızılı kulübün tarihindeki en parlak dönemlerin mimarlarından biri olan Atacan’ın vefatı, yalnızca Eskişehir’de değil, tüm Türk spor camiasında derin bir üzüntü yarattı. Vefatının ardından işlemleri tamamlanan efsane ismin naaşı, cenaze töreni için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’ne getirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; kentin mülki erkanı, spor dünyasının tanınmış simaları, Atacan’ın ailesi, yakınları ve kalabalık bir Eskişehirspor taraftar grubu katıldı. Tabutunun başında gözyaşı döken sevenleri, usta futbol adamına son görevlerini yerine getirdi.

Kılınan namaz ve alınan helalliğin ardından Nihat Atacan’ın naaşı, omuzlar üzerinde taşınarak Eskişehir Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Eskişehirspor tarihine adını altın harflerle yazdıran Atacan, geride başarılarla dolu bir kariyer ve unutulmaz bir spor mirası bıraktı.