Eskişehirspor, TFF 3. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur rövanş maçında sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaştı.

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu’nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Eskişehirspor yoluna devam edemedi, TFF 2. Lig’e yükselme hayalleri de sona erdi.

ESKİŞEHİRSPOR'A VEDA!

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olan Eskişehirspor, bu skorun avantajını aşamayarak finale yükselme şansını kaybetti.

MAÇIN SONLARINDA SİNİRLER GERİLDİ

Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu karşılaşmanın son bölümünde tansiyon yükseldi. Eskişehirspor’da Mert Başer ve Akın Akman, yaptıkları sert müdahalelerin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

FİNALDE RAKİP 52 ORDUSPOR

Finale kalan Ayvalıkgücü Belediyespor, 52 Orduspor ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibi de Yozgat Belediye Bozokspor'u elemeyi başardı.

FİNAL TARİHİ DEĞİŞMİŞTİ!

TFF tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, final tarihinin değiştirildiği belirtilmişti.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Nesine 3. Lig Play-Off Final Tarihlerinde Değişikliğe Gidilmiştir

2025-2026 Sezonu Nesine 3. Lig Play-Off Final müsabakaları tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir.

Daha önce 14 Mayıs Perşembe günü oynanacağı duyurulan Nesine 3. Lig 1-2. Grup Play-Off Finali, 16 Mayıs Cumartesi gününe; 15 Mayıs Cuma günü oynanacağı duyurulan Nesine 3. Lig 3-4. Grup Play-Off Finali ise 17 Mayıs Pazar gününe alınmıştır.

Final müsabakalarının oynanacağı final merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.