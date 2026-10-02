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Kaynak: İHA

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 5. hafta kapsamında deplasmanda oynayacağı 1922 Akşehir SK karşılaşması öncesi çalışmalarını noktaladı ve Konya yolculuğuna çıktı.

Ligdeki çıkışını sürdürerek üst basamaklara yükselmeyi amaçlayan kırmızı-siyahlılar, hafta sonundaki mücadele öncesinde son idmanını kulüp tesislerinde yaptı. Teknik ekibin yönetimindeki çalışmada oyuncular, ısınmanın ardından pas organizasyonları ve taktik uygulamalar gerçekleştirdi. Antrenmanda karşılaşmada uygulanacak oyun planı üzerinde de duruldu.

Son hazırlığını tamamlayan Eskişehirspor kafilesi, bugün otobüsle Konya'nın Akşehir ilçesine gidecek. Galibiyet hedefiyle deplasmana çıkacak Şimşekler, konaklayacağı otelde kampa girip müsabaka saatini bekleyecek. Eskişehirspor'un teknik heyeti, oyuncularına son çalışmada maçın farklı bölümlerine yönelik görev dağılımlarını da hatırlattı ve takımın saha içindeki organizasyonunu değerlendirdi.