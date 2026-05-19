Eskişehir'de geleceğin meslek profesyonellerini yetiştiren Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Okulun 12. sınıfında eğitim gören 7 öğrenci, danışman öğretmenleri Cansu Kızılkaya eşliğinde sokak hayvanları için kolları sıvayarak kendi elleriyle 4 adet kulübe üretti. Hazırlanan barınaklar, tedavisi süren sahipsiz hayvanların kullanımına sunulmak üzere Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ne teslim edildi.

"SOKAK HAYVANLARI DOĞANIN BİR PARÇASI"

Öğrenci grubu adına açıklamalarda bulunan İlayda Kırantepe, çalışmayı sadece bir mezuniyet veya bitirme ödevi olarak görmediklerini vurguladı. Sokak hayvanlarının da insanlar gibi ekosistemin önemli bir parçası olduğunu belirten Kırantepe, şu ifadeleri kullandı:

"Mezuniyet için yer aldığımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanlarına destek olmak ve onları önemsediğimizi göstermek için kulübe hazırlamak istedik. Bizler her zaman sokak hayvanlarının yanındayız. Onlar için bir şeyler yapmak bizleri mutlu etti."

BAŞKAN AHMET ATAÇ'TAN DUYARLI GENÇLERE TEŞEKKÜR

Anlamlı bağıştan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalarda Türkiye'deki öncü belediyelerden biri olduklarını hatırlattı. Merkezde yaralı ve hasta sokak hayvanlarının tedavi ile bakımlarının titizlikle yapıldığını ifade eden Başkan Ataç, "Bu gayretimize duyarlı vatandaşlarımızın ve gençlerimizin de katıldığını görmek bize mutluluk veriyor" diyerek öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Bursa Çevre Yolu 4. kilometresinde faaliyetlerini sürdüren Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, 444 44 26 numaralı hat üzerinden yetkililerle iletişime geçebileceği bildirildi.