EBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2025 yılında farklı alanlarda 5 bin 290 adet idari yaptırım tutanağı düzenleyerek, kurallara uymayan kişilere ve işletmelere toplam 14 milyon 69 bin lira cezai işlem uyguladı.
Eskişehir’in sessiz kahramanları. 7/24 teyakkuzdalar: 14 Milyon TL ceza
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca kent düzenini sağlamak, halk sağlığını korumak ve vatandaşların huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için 7/24 esasına göre görev yaptı. Kurallara uymayanlara toplam 14 milyon 69 bin TL idari para cezası uyguladı.
EBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2025 yılında farklı alanlarda 5 bin 290 adet idari yaptırım tutanağı düzenleyerek, kurallara uymayan kişilere ve işletmelere toplam 14 milyon 69 bin lira cezai işlem uyguladı.
Çevre dostu ve erişilebilir denetim anlayışıyla özellikle bisikletli zabıta ekipleri, parklar, yeşil alanlar, yayalaştırılmış bölgeler ve bisiklet yollarında etkin ve yaygın denetimler gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin talimatıyla 5 Şubat 2025 tarihinde hayata geçirilen “Tertemiz Eskişehir” projesi kapsamında çevre kirliliğiyle mücadele hız kazandı.
Ekipler, daha temiz ve yaşanabilir bir kent hedefiyle önemli adımlar atarken, proje çerçevesinde binlerce cezai işlem uygulanarak çevre bilinci güçlendirildi.
Halk sağlığını korumak amacıyla gıda ve hijyen denetimlerine öncelik veren zabıta ekipleri; marketler, fırınlar ve çeşitli işletmelerde son kullanma tarihi, fiyat-etiket uyumu ile gramaj kontrollerini titizlikle yaptı. Tüketicilerin ekonomik mağduriyet yaşamaması için yürütülen bu denetimler yıl boyunca kesintisiz devam etti.
Halk sağlığını korumak amacıyla gıda ve hijyen denetimlerine öncelik veren zabıta ekipleri; marketler, fırınlar ve çeşitli işletmelerde son kullanma tarihi, fiyat-etiket uyumu ile gramaj kontrollerini titizlikle yaptı. Tüketicilerin ekonomik mağduriyet yaşamaması için yürütülen bu denetimler yıl boyunca kesintisiz devam etti.
2025 yılı boyunca on binlerce ihbar ve şikayeti inceleyen Zabıta Dairesi Başkanlığı, sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıktı. Geçici barınma sorunu yaşayan vatandaşlara destek verilirken, engelli bireylere simit satış büfeleri tahsis edilerek sosyal dayanışma duygusu pekiştirildi.
Çalışmaları değerlendiren Ünlüce, şunları söyledi:
“Hep birlikte daha temiz, daha düzenli ve daha güzel bir Eskişehir için çalışmayı sürdüreceğiz”“Eskişehir’imizin huzuru, düzeni ve yaşam kalitesi için 2025 yılı boyunca gece gündüz demeden görev yapan Zabıta Dairesi Başkanlığı'mıza yürekten teşekkür ediyorum. Halk sağlığının korunmasından çevre temizliğine, tüketici haklarından yaya ve trafik güvenliğine kadar birçok alanda 7 gün 24 saat özveriyle çalışan ekiplerimiz, Tertemiz Eskişehir projesi başta olmak üzere çok önemli çalışmalara imza attı.
Kent düzenini korurken sosyal sorumluluk bilinciyle de hareket eden zabıta personelimiz, Eskişehir’in sadece düzenli değil; adil, güvenli ve yaşanabilir bir kent olması için büyük bir emek ortaya koydu. Bu şehir için alın teri döken tüm zabıta çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Eskişehir halkının huzuru için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Hep birlikte daha temiz, daha düzenli ve daha güzel bir Eskişehir için çalışmayı sürdüreceğiz.”