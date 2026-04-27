Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında aralarında orman işçileri ve AKUT görevlilerinin olduğu 10 kişi şehit oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, büyük yangınla ilgili ihmali olduğu öne sürülen 36 personel için soruşturma izni vermedi. Hakkında soruşturma açılması istenen personellerin Eskişehir’in de aralarında olduğu Bursa, İzmir, Zonguldak ve Sakarya’daki orman yangınlarında ihmali olduğu ileri sürülüyordu.

Eskişehir’deki yangında yaşamını yitiren orman işçisi Tolunay Kocaman’ın ailesi, ölümle sonuçlanan orman yangınında kamu görevlilerinin ağır ihmali bulunduğunu, buna rağmen etkili ve bağımsız soruşturma yapılmadığını vurgulayarak soruşturma izni verilmemesi kararının kaldırılması için itirazda bulundu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bakanlığın kararını sosyal medya hesabından duyururken Eskişehir’deki yangınlarla ilgili daha önce de Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararına dikkat çekti. Çakırözer, “Sadece Eskişehir’deki yangınlarda 10 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda insan yaralandı. Bizler etkili, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma ile yangınlarda ihmali olanların, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını beklerken; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangın döneminde görevde olan yönetici ve personellerle ilgili soruşturma izni vermemesi hem mağdurların vicdanını hem de kamuoyunu derinden yaralamıştır. Benzer acıların tekrar yaşanmaması için sorumluların ortaya çıkarılması ve hesap vermesi şart. Yoksa benzer acıların, yeni katliamların yaşanması kaçınılmaz” dedi.

Çakırözer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan skandal karar!

2025 yılında Eskişehir, Bursa, İzmir, Zonguldak ve Sakarya’daki yangınlarda ihmali olduğu düşünülen 36 personelin soruşturulmasına izin verilmedi!

Eskişehir Seyitgazi'de 10 canımızı yitirdiğimiz yangında; orman emekçilerinin yeterli eğitim ve ekipman olmadan yangına gönderilmesi, hava desteğinin yeterince kullanılıp kullanılmadığı gibi ağır ihmal iddiaları hiçbiri sorgulanmayacak!

Aileler isyanda!

İtirazları Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde bekliyor!

Çağrımız net: Bu skandal "soruşturmaya izin vermeme" kararını derhal iptal edin.”