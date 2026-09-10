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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Eskişehir’in Karaçobanpınarı Köyü’nde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bilecik’in İnhisar ilçesi Hisarcık mevkisine yakın bölgede çıkan yangına Bilecik’ten de ekipler destek verdi.

Edinilen bilgilere göre, İnhisar Hisarcık mevkisi yakınlarından gelen yangın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemede yangının Bilecik sınırları içerisinde olmadığı, Eskişehir sınırlarında bulunan Karaçobanpınarı Köyü’nde çıktığı belirlendi.

Ormanlık alan dışında meydana gelen anız yangınına bölgedeki ekipler müdahale ederken, Bilecik ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede herhangi bir olumsuz durumun kalmadığı bildirildi.