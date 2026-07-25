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Kaynak: Haber Merkezi

Eski CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir'in 12 kırsal ilçesi ile Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe başkanlarıyla gerçekleştirdikleri toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP'den istifalar ve Yeni Parti'ye geçiş sürecinin ele alındığı toplantının ardından konuşan Yalaz, Eskişehir'deki 14 ilçe başkanının tamamının Özgür Özel ve Yeni Parti'nin yanında olduğunu söyledi.

"14 İLÇE BAŞKANININ İRADESİ NET"

Yalaz açıklamasında, 12 kırsal ilçe ile Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe başkanlarının eksiksiz şekilde toplantıya katıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki bütün ilçe başkanlarımızın ve onların temsil ettiği örgütlerin duruşu nettir. Ben de buradaki 14 ilçe başkanı da eksiksiz olarak Özgür Özel'in ve Yeni Parti'nin yanındadır. Örgütleri de arkalarındadır ve Yeni Parti'de siyasete hizmet etme iradesini ortaya koymuşlardır."

Yalaz, ilerleyen günlerde bu iradeyi ortaya koyan yazılı bir deklarasyonun da kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

BAZI İLÇELERDE TOPLU İSTİFA İDDİASI

CHP'den istifalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Talat Yalaz, özellikle kırsal ilçelerde çok sayıda partilinin istifa ettiğini öne sürdü.

Yalaz'ın verdiği bilgilere göre;

Han ilçesinde 158 üyeden 115'i istifa etti.

İnönü ilçesinde 280 üyeden 200'den fazlası partiden ayrıldı.

Mahmudiye ilçesinde ise 250 üyeden yaklaşık 200'ü istifa etti.

Yalaz, CHP tabanının önemli bir bölümünün Yeni Parti'ye yöneldiğini savundu.

"İSTİFA DİLEKÇELERİ KABUL EDİLMİYOR" İDDİASI

Talat Yalaz, CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nın bazı üyelerin istifa dilekçelerini işleme almadığını da öne sürdü.

İleri yaştaki ve e-Devlet üzerinden işlem yapamayan üyelerin hazırladıkları dilekçelerle il başkanlığına gittiklerini belirten Yalaz, binadaki tadilat gerekçe gösterilerek vatandaşların içeri alınmadığını ve dilekçelerinin kabul edilmediğini iddia etti.

Yalaz, resmi bir kurumun dilekçe almama gibi bir yetkisinin bulunmadığını belirterek konuyu kamuoyunun dikkatine sundu.

"OY ORANI DÜŞÜK PARTİLERLE İLGİLİ YORUM YAPMAM"

Volkan Enver Kılıç'ın CHP Eskişehir İl Başkanı olarak atanmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Yalaz, başka bir partinin iç işleyişi hakkında değerlendirme yapmayı doğru bulmadığını söyledi.

Yalaz, "Başka bir partinin iç işleyişiyle ilgili yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Ayrıca oy oranı düşük partilerle ilgili şu aşamada yorum yapmayı da açıkçası doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.