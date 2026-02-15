Trafik kazaları engellenemiyor. Feci kaza Eskişehir’de Ihlamurkent Mahallesi Adalet Caddesi’nde yaşandı.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 6 YARALI VAR

S.Ö. idaresindeki belediye otobüsü, A.Ç.A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan araç ise, L.A. yönetimindeki karşı istikametten gelen otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada A.Ç.A., L.A., S.Ç.A, A.A., P.A. ve K.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken yetkililer sık sık vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.