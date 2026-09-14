Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi’nden geçen Porsuk Çayı’nın kıyısı, yaz mevsiminin son günlerinde vatandaşların yoğun ilgisini gördü.
Sıcak havaları ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen çoğunluğu ailelerden oluşan vatandaşlar, Porsuk Çayı çevresinde vakit geçirdi. Bölgeye gelenler, ağaçların gölgesinde piknik yaparak çayın ve doğanın oluşturduğu manzaranın keyfini çıkardı.
Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Porsuk Çayı kıyısındaki hareketlilik ve renkli görüntüler, dronla havadan kaydedildi.