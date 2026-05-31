Turşu yapımının belirli bir mevsimle sınırlı kalmadığını, yıl boyunca devam eden dinamik bir süreç olduğunu vurgulayan emektar esnaf Şenay Şenyurt, üretimin püf noktalarını anlattı. Her ürünün tam mevsiminde işlenmesi gerektiğini belirten Şenyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Biz turşuları genellikle yaz aylarında kuruyoruz ancak bizim için yılın her dönemi kesintisiz bir turşu sezonudur. Hangi sebze veya meyve hangi ayda yetişiyorsa, o ayın mahsulü hemen turşu teknesine basılır. Örneğin; şu an tam sarımsak zamanı, arkasından erik mevsimi geliyor. Her ürün tam zamanında, taze taze çıktığı an turşu haline getirilir."

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tüketim alışkanlıklarının da değiştiğine dikkat çeken Şenyurt, satışlardaki son durumu şu sözlerle özetledi:

"Tabii ki şöyle bir gerçek de var; yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte turşu satışlarımız kış dönemine kıyasla biraz daha düşük oluyor, daha az tercih ediliyor. Ancak ferahlatıcı özelliğiyle bilinen turşu suyu, yaz-kış demeden her mevsim yoğun şekilde talep görmeye devam ediyor."