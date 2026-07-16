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Kaynak: AA / DHA / ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belkent A.Ş. tarafından Aktif Yaşam Parkı'nda düzenlenen Açık Hava Sinema Geceleri, ilk gösteriminde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Yıldızların altında bir araya gelen Eskişehirliler, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini izleyerek nostalji dolu bir yaz akşamı geçirdi.

YEŞİLÇAM FİLMLERİYLE NOSTALJİ YAŞADILAR

Aileleri ve sevdikleriyle etkinliğe katılan vatandaşlar, açık havada sinema izlemenin keyfini çıkarırken parkta sıcak ve samimi bir atmosfer oluştu.

Etkinlik kapsamında Yaşam Kafe'de uygulanan yüzde 25 indirim de katılımcıların ilgisini çekti.

GÖSTERİMLER TEMMUZ BOYUNCA SÜRECEK

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Açık Hava Sinema Geceleri, yaz boyunca farklı tarihlerde devam edecek.

Etkinlikler 17, 21, 24, 28 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 20.30'da Aktif Yaşam Parkı'nda sinemaseverlerle buluşacak.