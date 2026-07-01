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Kaynak: İHA

Eskişehir'in Gökmeydan Mahallesi'nde seyir halindeki bir sürücü ile yaya arasında gergin anlar yaşandı. Ziyapaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaş, caddeden hızla gelen otomobili fark ederek durması için eliyle işaret yaptı.

Yayanın uyarı işaretine aldırış etmeyen duyarsız sürücü, hızını kesmeden yoluna devam etti. Kendisine yol verilmemesine öfkelenen vatandaş, hızla uzaklaşan aracın arkasından koşarak sürücüyü yakalamaya çalıştı.

Araca yetişemeyeceğini anlayan vatandaş, bir süre sonra koşmayı bıraktı. Yol ortasında kalan yaya, arkasından el hareketleri yaparak kurallara uymayan sürücüye tepki göstermeye devam etti. Yaşanan bu sıra dışı ve tehlikeli anlar, bir amatör araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.