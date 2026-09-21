Çinli otomobil üreticisi SWM’nin Türkiye’deki üretim faaliyetleri sonlandırıldı.
Eskişehir’de üretilecekti: Çinli şirket 1 yıl geçmeden çekip gitti
Çinli otomobil üreticisi SWM’nin Eskişehir’de ATMO Group ve Urzema Holding ortaklığıyla yürüttüğü yerli üretim sona erdi. Aralık 2025’te seri üretime başlayan SWM G01 Pro’nun üretimi de bir yıl dolmadan durduruldu.Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil Gazetesi’nin haberine göre, Eskişehir’de SWM Motors, ATMO Group ve Urzema Holding ortaklığıyla yürütülen üretim projesindeki iş birliği sona erdi.
Üretimin durdurulmasında, SWM’nin Türkiye’de satışa sunulması ve üretilmesi planlanan yeni modellerinin gerekli teknik koşulları karşılayamamasının etkili olduğu belirtildi.
Özellikle GSR2 güvenlik standartları ile gerekli tip onaylarının alınmasına ilişkin sorunların projeyi etkilediği aktarıldı.
SWM, Türkiye pazarına 2023 yılının sonunda ATMO Group distribütörlüğüyle giriş yaptı.
Marka, başlangıçta G01 ve G01F modellerini satışa çıkardı.
Sonraki süreçte ATMO Group ile Urzema Holding'in ortaklığıyla Urzat Otomotiv A.Ş. kuruldu ve şirketin üretim merkezi olarak Eskişehir belirlendi.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki test üretimlerinin ardından SWM G01 Pro'nun seri üretimine Aralık 2025'te geçildi. Projenin ilk planlarında yıllık 20-25 bin araç üretilmesi öngörülüyordu.
Ancak üretim faaliyetleri, seri üretimin başlamasından bir yıl geçmeden sonlandırıldı.
Projenin ilk planlarında yıllık 20-25 bin araç üretilmesi öngörülüyordu.
İlerleyen aşamalarda kapasitenin 200-250 bin araca çıkarılması hedeflenirken, Eskişehir'in Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar ve çevre ülkelere yönelik bir ihracat merkezi olması planlanıyordu.
SWM G01 Pro'nun ardından G03F ile bir MPV modelinin de Eskişehir'de üretilmesi planlanmıştı.
Bunun yanında Çinli JAC markasının elektrikli E30X modelinin aynı tesiste üretimi de gündeme gelmişti.
Ancak üretim ortaklığının sona ermesiyle bu planların geleceği belirsiz hale geldi.
Özellikle SWM'nin yeni araçlarının Türkiye'deki GSR2 güvenlik gereklilikleri ve tip onayı sürecinde gerekli şartları karşılayamamasının üretim projesinin devamını zorlaştırdığı belirtildi.
Avrupa Birliği ile paralel uygulanan GSR2 düzenlemeleri, otomobillerde çeşitli gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemlerinin bulunmasını zorunlu kılıyor.
SWM'nin üretimden çekilmesinin ardından gözler ATMO Group ve Urzema Holding'e çevrildi
Urzat'ın Eskişehir'deki üretim altyapısının faaliyetlerini sürdüreceği belirtilirken, SWM'den boşalan kapasitenin başka bir Çinli otomobil markasına ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmedi.
Daha önce üretimi gündeme gelen JAC E30X'in planlanan şekilde Eskişehir'de üretilip üretilmeyeceği de belirsizliğini koruyor.
Böylece 2023 sonunda Türkiye pazarına giren SWM'nin Eskişehir'deki üretim süreci, Aralık 2025'te başlayan seri üretimin üzerinden bir yıl geçmeden sona ermiş oldu.