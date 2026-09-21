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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Eskişehir’de yaşanan elektrik kesintisi, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkilerken toplu ulaşımda da aksamalara neden oldu. Saatler süren kesinti nedeniyle vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

Elektrik kesintisi nedeniyle tramvay seferlerinde sorunlar meydana gelirken, duraklarda uzun süre bekleyen vatandaşlar ulaşım hizmetlerinin yetersiz kaldığını dile getirdi. Tramvayların çalışmaması ve otobüs seferlerinin yoğunluğu karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle kent genelinde ulaşımda güçlük yaşandı.

Vatandaşlar, özellikle uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldıklarını belirterek elektrik kesintileri sırasında alternatif ulaşım planlarının devreye alınması gerektiğini ifade etti. Bazı vatandaşlar ise otobüslerin eski ve yetersiz olmasının yaşanan mağduriyeti artırdığını söyledi.

Saatler süren elektrik kesintisinin ardından ulaşımda yaşanan aksaklıklar, kentte toplu taşıma hizmetlerinin olası kriz durumlarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığını bir kez daha gündeme getirdi.

Eskişehirli vatandaşlar, ulaşım hizmetlerinin daha düzenli ve kesintilere karşı daha dayanıklı hale getirilmesini talep ediyor.