Türkiye tarihinin en büyük projelerinden TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Eskişehir'de yapılması planlanan 6 bin 55 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekilişi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çok Amaçlı Salon'unda yapıldı. Kentte 55 bin 249 geçerli başvuru içerisinden hak sahiplerine yeni evlerinin anahtarları noter huzurundaki kuranın ardından belirlenip teslim edildi.

6 bin 55 konuttan 93 şehit yakınına ve 508'i 3 veya daha fazla çocuk sahibi olan aileye kontenjan ayrıldığı aktarıldı. Öte yandan 219 engelli, bin 16 emekli, bin 16 gence de kontenjan ayrıldığı öğrenildi.