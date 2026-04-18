Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Tefecilik', 'Nitelikli Yağma' ile 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçlarından bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü yapılan sorguların ardından tutuklandı. Diğer 11 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldıkları öğrenildi.