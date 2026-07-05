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Eskişehir'de su tarifeleri yeniden güncellendi. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), 4 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni su ve atıksu ücretlerini duyurdu. TÜFE oranında yapılan güncelleme sonrası hem merkez ilçelerde hem de diğer ilçelerde abonelerin ödeyeceği tutarlar arttı.

MERKEZ İLÇELERDE KONUT ABONELERİNE ZAM

Yeni tarifeye göre Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde konut ile resmi ve özel okul aboneleri için su bedeli 35,34 TL, atıksu bedeli ise 14,15 TL olarak belirlendi. eskisehir.net'in haberine göre; böylece metreküp başına toplam ücret 49,50 TL'ye yükseldi.

Bir önceki tarifede aynı aboneler için toplam ücret 46,26 TL seviyesinde uygulanıyordu.

İŞYERLERİNDE METREKÜP ÜCRETİ 92,55 TL OLDU

Merkez ilçelerde faaliyet gösteren iş yeri aboneleri için su ve atıksu dahil toplam metreküp ücreti 92,55 TL olarak açıklandı. Önceki tarifede bu tutar 86,49 TL idi.

Yeni tarifeye göre;

İnşaat abonelerinde metreküp ücreti 99 TL,

Resmi daire abonelerinde 74,23 TL,

Özel yeşil alan abonelerinde ise 84,15 TL olarak uygulanacak.

İlçelerde kademeli tarife devam edecek

Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde kademeli fiyatlandırma sürecek.

Bu ilçelerde konut aboneleri için;

İlk 15 metreküp tüketimde 34,65 TL,

16-25 metreküp arasında 49,50 TL,

26 metreküp ve üzerindeki tüketimlerde ise 98,97 TL metreküp ücreti uygulanacak.

İşyeri abonelerinde ise ilk kademe 64,78 TL, ikinci kademe 92,55 TL, üçüncü kademe ise 129,57 TL olarak belirlendi.

KIRSAL MAHALLELERDE İLK KADEME DAHA DÜŞÜK

Kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanlarda ilk kademe konut tarifesi 12,37 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

Ancak tüketimin artmasıyla birlikte;

16-25 metreküp arasında 49,50 TL,

26 metreküp ve üzerindeki kullanımda ise 98,97 TL ücret alınacak.

Kırsal iş yerlerinde ise ilk kademe 46,27 TL, ikinci kademe 92,55 TL, üçüncü kademe ise 129,57 TL olacak.

KARTLI SAYAÇ KULLANMAYANLARA EK ÜCRET UYGULANACAK

ESKİ'nin yeni tarifesine göre elektronik kartlı sayaç bedelini ödemeyerek mekanik sayaç kullanan abonelere, bulundukları tarifenin yüzde 10 fazlası uygulanacak.

Öte yandan, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara ikamet ettikleri tek konut için yüzde 50 indirim, şehit yakınları, malul gaziler ve vatani hizmet tertibi aylığı alanlara ise tek konut aboneliğiyle sınırlı olmak üzere yüzde 80 indirim uygulanmaya devam edecek.

ESKİ, açıklanan tarifelere KDV ve Çevre Temizlik Vergisi'nin (ÇTV) dahil olmadığını belirtirken, su ücretlerinin bundan sonra da her ay TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında güncelleneceğini duyurdu.