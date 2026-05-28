Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Erol Kaya, evinin mutfak bölümünde eşi tarafından cansız bedeniyle bulundu. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Kaya’nın vefatıyla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

EŞİ TARAFINDAN SABAH SAATLERİNDE BULUNDU

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Taşlı Sokak üzerinde yer alan iki katlı bir binanın zemin kat dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir çocuk babası olduğu öğrenilen Erol Kaya, sabahın erken saatlerinde eşi tarafından mutfakta yerde hareketsiz yatar vaziyette fark edildi. Eşi, vakit kaybetmeden sağlık ve güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

İhbarın ardından adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk kontrollerde, Erol Kaya’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Meydana gelen ölümün şüpheli bulunması üzerine, adrese gelen cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yürüttü. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Kaya’nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna nakledildi. Olayla ilgili yürütülen tahkikat sürüyor.