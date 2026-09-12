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Kaynak: İHA

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde apartman deposunda bulunan 47 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak’ta meydana geldi. Apartmanın deposundan kötü koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla depoya giren ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen 47 yaşındaki adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Bir süredir apartmanın deposunda kaldığı öğrenilen adamın uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Ölüm, belediye tabibi tarafından şüpheli olarak değerlendirildi.

Polis ekipleri, olayın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.