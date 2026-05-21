Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bulunan Kentpark içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisinde geçen Porsuk Çayı yüzeyinde temizlik çalışması yürüten belediye işçileri, suyun üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. İşçilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede polis, sağlık ve AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri suya girdi. Yapılan incelemeler, cesedin 45 yaşındaki Ufuk D.'ye ait olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve incelemelerin ardından, Ufuk D.’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeniyle yapılacak olan otopsi işlemlerin ardından belli olacak. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.