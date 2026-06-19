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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Çaba Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında “kız meselesi” nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan olayda, karşı tarafın açtığı ateş sonucu Hasan M. (26) sağ bacağından yaralanarak yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yaralı şahıs, ihbarla olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bir çekiç ve üç adet boş mermi kovanı buldu. Kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Öte yandan olay anının, çevredeki bir ikamete ait güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.