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Kaynak: İHA

Haziran ayının son günleri yaklaşırken Eskişehir'de yaz mevsimi etkisini iyice artırdı. Termometrelerin her geçen gün yükseldiği kentte, sıcak hava dalgası insanları olduğu kadar sokak hayvanlarını da etkiledi.

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde hava sıcaklığının 30 dereceyi bulması üzerine sıcaktan bunalan bir sokak kedisi, çareyi ağaç gölgesinde yer alan tarihi bir çeşmenin yanında aradı. Musluktan sızan su damlalarıyla serinlemeye çalışan kedinin, aynı zamanda çeşmenin alt tarafında biriken suya kuyruğunu uzatması dikkat çekti. Sokak kedisinin sıcakla mücadele ettiği o sempatik ve ilginç anlar, çevreden geçen vatandaşların yüzünü güldürdü.