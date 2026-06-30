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Kaynak: İHA

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, bölge genelinde gökyüzünün az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında yaşanacak artışın yanı sıra rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden hafif ile orta kuvvette esmesi, öğle saatlerinde ise Bursa çevresinde zaman zaman kuvvetini artırması bekleniyor. Yetkililer tarafından yayımlanan herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

İl genelinde en yüksek sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinin günün en sıcak noktaları olması bekleniyor.