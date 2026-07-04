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Kaynak: İHA

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi mevkiinde, D200 karayolunun Ankara istikametinde yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen Tofaş marka bir otomobilin motor kısmından, seyir halindeyken birdenbire alevler yükselmeye başladı.

Köprü üstünde ilerlediği sırada aracın yandığını fark eden sürücü, otomobili hemen yolun kenarına çekerek durdurdu.

Durumu bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin zamanında yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde ciddi boyutta maddi hasar oluştu.

Emniyet güçleri, köprü üzerinde paniğe yol açan araç yangınıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.