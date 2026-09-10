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Kaynak: İHA

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde seyir halindeki kablo ve plastik boru yüklü kargo aracında çıkan yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Olay, Sivrihisar ilçesi Aşağı Kepen Mahallesi yakınlarında, yolun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kablo ve plastik boru taşıyan kargo aracının seyri sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle şanzıman ve debriyaj bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. Aracın durmasının ardından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kargo aracının tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından kargo aracı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, geriye demir yığını kaldı. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.