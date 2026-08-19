Kaynak: İHA

Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Kavuncu Mahallesi’nde bir çiftçinin hayvanlarına yedirmek üzere istiflediği saman balyalarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda saman balyaları kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.