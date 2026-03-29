Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün verileri doğrultusunda; bölge genelinde havanın yoğun bulutlu seyretmesi, aralıklı yağmur ve sağanakların görülmesi bekleniyor.

Özellikle öğle saatlerinde Eskişehir ile Bilecik çevresinde yağışların yer yer kuvvet kazanabileceği ifade ediliyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece düşerek mevsim ortalamalarının altına ineceği tahmin edilirken, rüzgarın güneybatı ve batı yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli olarak daha sert esmesi öngörülüyor. Şu an için herhangi bir meteorolojik uyarı yapılmış değil.

Ayrıca il genelinde en yüksek sıcaklıkların Sarıcakaya’da 11 derece, Odunpazarı, Günyüzü ve Beylikova ilçelerinde ise 9 derece civarında olması bekleniyor.