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Kaynak: AA

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi’nde devriye görevini yürüten emniyet mensupları, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. İhtara riayet etmeyerek gaza basan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

İzini kaybettirmek isteyen sürücü, aracını Talat Paşa Sokak’a park ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, ilk etapta zanlıya ulaşamadı.

Yanındaki iki arkadaşını olay yerinde bırakıp uzaklaşan şahsın kimliği kısa sürede belirlendi. Polis ekipleri, 20 yaşındaki A.B. isimli sürücüye 210 bin lira idari para cezası uyguladı. Yakalanan araç ise 60 gün süreyle trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.