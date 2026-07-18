Kaza, Eskişehir çevre yolunun Ankara istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, O.H.K. yönetimindeki 34 GZK 930 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle 34 FIS 808 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Eskişehir’de otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yola düşerek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Polis ekipleri, kazanın oluş şekliyle ilgili inceleme başlattı.