Kaynak: İHA

Eskişehir’in en hareketli noktalarından Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi’nde kaydedilen görüntüler, trafikteki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İki kişinin bulunduğu seyir halindeki bir motosiklette, arka koltukta oturan yolcunun kucağında devasa bir çanak anten taşıdığı belirlendi.

Sürücünün kask taktığı görülürken, arkadaki yolcunun bir eliyle anteni dengede tutmaya çalışıp diğer eliyle de sürücüye tutunarak ilerlemesi dikkat çekti. Trafik akışının yoğun olduğu saatlerde gerçekleşen bu sorumsuz davranış, antenin düşme ihtimali nedeniyle hem motosikletteki kişilerin hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini riske attı. Seyir halindeki diğer sürücülerin ve vatandaşların tepkisini çeken o anlar kameraya yansıdı.