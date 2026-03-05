Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde mobilya atölyesinin deposunda yangın çıktı. Çıkan yangının, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi.

Baksan Sanayi Sitesi 6. Küme Evleri'nde bulunan bir mobilya atölyesinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Duman ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle deponun kullanılamaz hale geldiği görüldü.