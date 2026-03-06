Eskişehir'de tramvay minibüsle çarpıştı. Çarpışma etkisiyle raydan çıkan tramvaydaki yolcular tahliye edildi.

Kaza, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 12 numaralı hatta OGÜ - 75. Yıl seferini yapmakta olan tramvay, 26 S 1858 plakalı minibüs ile çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın şiddetiyle hasar gören tramvay raydan çıktı.

Çevredekilerin ihbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve ESTRAM ekibi sevk edildi. Tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, seferler aksadı. Kazada yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.