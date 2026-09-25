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Kaynak: İHA

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin adreste gerçekleştirdiği denetimde, kumar oynatmak amacıyla kullanıldığı belirlenen çok sayıda tombala çekiliş kartı, oyun makinesi ve tombala oyun topu bulundu. Malzemelere el konuldu.

Denetimler sırasında kumar oynadığı belirlenen 36 kişiye toplam 417 bin 744 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerinin mühürlenmesine yönelik yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

Operasyon kapsamında işletme sorumlusu H.Ş.K. ile çekilişi gerçekleştirdiği belirlenen E.E. hakkında ise “kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.