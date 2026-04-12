Kaza, 75’inci Yıl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Savaş Özaydemir Teknoloji Bulvarı'nda oldu. Ömer Mesut Çeliker'in kullandığı 06 DNP 047 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüje çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ömer Mesut Çeliker ile yanındaki Berat Hanay, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kanala düşen aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.