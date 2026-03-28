İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kentte yaşayan bazı kişilerin 'şantaj' yöntemiyle ‘nitelikli yağma’ suçu işlediğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri saptandı. Belirlenen adreslere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda 188 bin 95 lira, 12 çeyrek altın, 3 cumhuriyet altını ile 2 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen para ve ziynet eşyalarının piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., İ.Ö., T.B. ve İ.B., çıkarıldıkları mahkemede

tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.