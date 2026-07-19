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Kaynak: İHA

Eskişehir-Kütahya karayolunun Eskişehir istikametinde meydana gelen kazada, F.E. idaresindeki otomobil ile İ.O. yönetimindeki SUV tipi araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİSE ZORLUK ÇIKARDI!

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenliği sağlamak amacıyla bölgede önlem alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Bu sırada kazaya karışan SUV aracın içerisinde bulunan bir yolcu, görevli polis memurlarına zorluk çıkardı.

HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI!

Ekiplerin çalışmalarını engellediği ve yapılan uyarılara rağmen davranışlarını sürdürdüğü belirtilen şahıs hakkında, polis ekipleri tarafından yasal işlem başlatıldı.

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.