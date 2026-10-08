Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde amcasını silahla vurarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki A.A. tutuklandı.
15 YAŞINDAKİ ÇOCUK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi A.A.'nın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan amcası Muhammed Aslanoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 15 yaşındaki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.