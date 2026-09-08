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Kaynak: İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 4 yaşındaki bir erkek çocuk 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Olay, Gültepe Mahallesi Özcanlılar Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki A.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle 3'üncü kattaki dairenin balkonundan toprak zemine düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini aydınlatmak üzere kapsamlı bir inceleme başlattı.