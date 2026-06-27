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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri tarafınca halk sağlığının korunması, devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, şüpheli bir şahsın kaçak/sahte alkol üretiminde kullanılan etil alkolleri piyasaya sürdüğü belirlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 85 litre etil alkol ele geçirildi.

Bir şüpheli şahsın ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.