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Kaynak: İHA

Feci kaza, Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi Hatboyu 2 Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. idaresindeki gidiş istikametinde seyir halinde olan belediyeye ait resmi minibüs, önünde ilerleyen V.K. yönetimindeki otomobile arkadan şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden ve cadde üzerinde savrulan otomobile, bu kez karşı yönden gelmekte olan A.B. kontrolündeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü çarptı.

OTOBÜSÜN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

İki belediye aracının arasında kalarak adeta kâğıt gibi ezilen otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Kazaya karışan büyükşehir belediye otobüsünün içinde yolcu bulunmaması ve boş olması ise cadde üzerinde yaşanabilecek daha büyük bir facianın önüne geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Hurdaya dönen otomobilin içerisinden çıkarılan sürücü V.K. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Trafik ekipleri kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.