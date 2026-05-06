Türk düşünür, mutasavvıf ve şair Yunus Emre, vefatının 705'inci yıl dönümünde Eskişehir'deki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Eskişehir Valiliği'nce, 'Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma programına; Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak katıldı. Vali Yılmaz ve beraberindekiler, Yunus Emre'nin kabrini ziyaret ederek dua etti.
Eskişehir’de hüzün ve sevgi bir aradaydı: Yunus Emre’ye vefa
Türk kültür ve medeniyetinin en önemli sütunlarından biri olan mutasavvıf ve şair Yunus Emre, vefatının 705. yıl dönümünde Eskişehir’in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yunus Emre’nin Eskişehir'in bağrından yetişen ve tüm insanlığın gönül tahtına oturmuş bir kişilik olduğunu belirterek, "Bugün burada, Anadolu irfanının en saf, en duru ve en gür sesinin huzurundayız. Eskişehir'imizin bağrından yetişen ve tüm insanlığın gönül tahtına oturan Yunus Emre sadece bir şair değil; Türk kültür ve medeniyetinin sarsılmaz sütunlarından biridir.
Türk medeniyeti Yunus gibi gönül erenlerinin çaldığı sevgi mayası ile kurulmuştur. Moğol istilalarının ve toplumsal kargaşaların yaşandığı 13'üncü yüzyılda Yunus Emre; nefreti sevgiye, ayrılığı birliğe dönüştüren o muazzam irfanı Anadolu topraklarına nakşetmiştir. O, bu toprakları sadece coğrafi bir mekan olmaktan çıkarmış; birliği, dirliği ve kardeşliği yeniden inşa etmiş, üzerinde kardeşçe yaşanacak bir 'hoşgörü yurdu' haline getirmiştir" dedi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise Yunus Emre’nin 7 asrın aşkın zamana karşı hala şiirlerde, öğütlerde ve gönüllerde yaşamaya devam ettiğini söyledi. Yunus Emre'nin sadece bir şair değil, insanı insanlara yaklaştıran, kalpleri birbirine bağlayan bir gönül mimarı olduğunu ifade eden Aksakal, "Dünyanın dört bir yanında ayrışmanın, ötekileştirmenin, tahammülsüzlüğün artığı bir dönemde, onun sevgi, hoşgörü ve birlik mesajlarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.
Çünkü Yunus, insanı insana düşman eden değil; insanı insana yoldaş kılan bir anlayışın temsilcisidir. Bu yüzden onu anmak sadece geçmişi hatırlamak değil, bugünü ve yarını inşa etmektedir. Onun sözlerini hayatımıza taşımadıkça, onu gerçek anlamda anlamış sayılmayız. Bugün bizlere düşen görev Yunus'un açtığı yolda yürümek, onun sevgi dilini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır" diye konuştu.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de dünyanın büyük bir anlam arayışı içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Savaşların ve nefret söylemlerinin arttığı bir çağda; Yunus’un birleştirici dili, tüm insanlık için bir çıkış yoludur. Bizler, bu dili uluslararası platformlardan yeni nesil iletişim mecralarına kadar her alanda, şehrimizin temsil gücüne yaraşır şekilde tanıtmak zorundayız.
Medeniyetimizin bu birleştirici gücü, bizim dünyaya karşı olan en büyük sorumluluğumuzdur. Bu kadim mirasın asıl gücü, taş binalarda veya ekranlarda değil, Eskişehir’in her bir sokağına sinmiş olan o diri ruhta saklıdır. Yunus'un 'Gönül Çalab'ın tahtı’ dediği o derinlik, bizim bugün toplumsal birliğimizi koruyan en sağlam kalemizdir. Bizler, bu topraklarda yetişmiş her bir ferdin zihninde ve kalbinde bu bilgeliği diri tutarak; sadece geçmişle övünen değil, o geçmişin ahlakıyla bugünü güzelleştiren bir şehir kimliğini tahkim ediyoruz. Zira biliyoruz ki; insana kıymet vermeyen hiçbir fikir, kökü sevgi olmayan hiçbir dava kalıcı olamaz.
İşte bu yüzden, Yunus’un ve Nasreddin Hoca’nın mirasından bahsederken aslında sadece tarihten bahsetmiyoruz; doğrudan kendimizden, komşuluğumuzdan, soframızdaki ekmeği bölüşme şeklimizden bahsediyoruz. Onların bizlere bıraktığı bu paha biçilemez öğretiyi; salonlara, törenlere hapsetmeden, sokağımızdaki samimiyete ve gündelik hayatımızın içine nakşetmeliyiz."