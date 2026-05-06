Eskişehir’de hüzün ve sevgi bir aradaydı: Yunus Emre’ye vefa

Medeniyetimizin bu birleştirici gücü, bizim dünyaya karşı olan en büyük sorumluluğumuzdur. Bu kadim mirasın asıl gücü, taş binalarda veya ekranlarda değil, Eskişehir’in her bir sokağına sinmiş olan o diri ruhta saklıdır. Yunus'un 'Gönül Çalab'ın tahtı’ dediği o derinlik, bizim bugün toplumsal birliğimizi koruyan en sağlam kalemizdir. Bizler, bu topraklarda yetişmiş her bir ferdin zihninde ve kalbinde bu bilgeliği diri tutarak; sadece geçmişle övünen değil, o geçmişin ahlakıyla bugünü güzelleştiren bir şehir kimliğini tahkim ediyoruz. Zira biliyoruz ki; insana kıymet vermeyen hiçbir fikir, kökü sevgi olmayan hiçbir dava kalıcı olamaz.