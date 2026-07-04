Kaynak: İHA

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre kent genelinde hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik öngörülmezken, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, öğle ile akşamın ilk saatlerinde ise zaman zaman kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor. Yetkililer tarafından şu an için herhangi bir meteorolojik uyarı yapılmadı.

İlçeler bazında değerlendirildiğinde ise günün en yüksek sıcaklığının 36 dereceyle Sarıcakaya ve Mihalgazi'de ölçülmesi bekleniyor.