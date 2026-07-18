Eskişehir Odunpazarı İstiklal Mahallesi Karagül Sokak'ta bulunan hamamın havuzunda bir kişinin uzun süre hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan yabancı uyruklu V.J'ye sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahale yapıldı.
Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan V.J, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
V.J'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.