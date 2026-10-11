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Kaynak: ANKA

Baskı sanatçısı Taylan Ferhat Adıgüzel’in eserlerinin sergilendiği panolar, 25 Ekim sonrasında da eserlerini paylaşmak isteyen öğrencilere alan sağlayacak.

Başkan Ünlüce, kamusal alanlarda sanata ve sanatçılara yer açan anlamlı bir uygulamayı kamuoyuyla paylaştı. Doktorlar Caddesi’nde gerçekleştirilecek meydan düzenlemesi öncesinde çalışma alanının güvenliğini sağlamak amacıyla yerleştirilen panolar, baskı sanatçısı Taylan Ferhat Adıgüzel’in eserleriyle adeta bir açık hava sergisine dönüştü.

SANAT, KENTİN SOKAKLARINDA HAYAT BULDU

Çalışma alanının çevresini kapatmak amacıyla yerleştirilen panoların başlangıçta projeye ilişkin görsellerle donatılması planlanıyordu. Ancak sanatçı Taylan Ferhat Adıgüzel’in eserleriyle farklı bir kimliğe bürünmesi üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu yaratıcı fikre destek verme kararı aldı.

Başkan Ünlüce, yaptığı açıklamada Eskişehir’in sanatı seven ve sanatçılara alan açan bir kent olduğuna dikkati çekerek sanatçının emeğinin ve ortaya çıkan güzel fikrin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ünlüce, Adıgüzel’in eserlerinin 25 Ekim’e kadar Doktorlar Caddesi’nde sergilenmeye devam edeceğini belirterek tüm hemşehrilerini bu kendiliğinden oluşan sergiyi görmeye davet etti.

Ünlüce, şehre renk katan çalışması dolayısıyla sanatçı Taylan Ferhat Adıgüzel’e teşekkür ederken, uygulama kamusal alanların yalnızca fiziksel düzenlemelerle değil, sanatla da güzelleşebileceğini ortaya koydu.

GENÇ SANATÇILARA DA DAVET

Sanatın kent yaşamının doğal bir parçası olması amacıyla yapılan çağrıda, 25 Ekim sonrasında da bu alanı kendi eserlerini sergilemek isteyen öğrencilerin kullanabileceği belirtildi. Eserlerini kentlilerle buluşturmak isteyen öğrenciler, ALO 153 Çözüm Eskişehir hattı üzerinden Büyükşehir Belediyesine ulaşabilecek.