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Kaynak: İHA

Eskişehir’in Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta çevre sakinleri, araçların neden olduğu gürültü kirliliği sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezine şikayette bulundu. Gelen ihbarı değerlendiren emniyet güçleri, söz konusu sokağın giriş noktasında kapsamlı bir trafik denetimi başlattı.

Uygulama noktasında durdurulan Tofaş marka otomobil üzerinde inceleme yapıldı. Aracın ön camına yapıştırılan yzı nedeniyle sürücüye 2 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Aynı denetimler kapsamında, gece karanlığında farlarını yakmadan seyir halinde olan bir başka otomobil de polis ekiplerince fark edilerek durduruldu. Yapılan kontrollerin ardından kurallara aykırı şekilde ilerleyen bu aracın sürücüsüne de 1.246 lira cezai işlem yapıldı.